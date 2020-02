Coronavirus : le Burkina Faso interdit des vols en provenance de la Chine

Send an email

Le Burkina Faso, à l’instar de plusieurs autres pays, a pris des mesures préventives contre le Coronavirus qui sévit en Chine continentale. Le Ministre des affaires étrangères, Alpha Barry, a annoncé l’interdiction des vols en provenance de la Chine.

Le pays des « Hommes intègres » s’emploie à prévenir le coronavirus devenu épidémie virale depuis quelques semaines. Face à l’ampleur du mal, le chef de la diplomatie a fait savoir qu’en collaboration avec l’ambassade de Chine à Ouagadougou, il a été décidé que les ressortissants chinois qui ont en projet de se rendre au Burkina Faso retardent leur déplacement, le temps de voir évoluer la situation. Au pire des cas, s’il se trouve qu’ils viennent, « il faut qu’il y ait des confinements pour préserver le Burkina Faso », rapporte Wakatséra.

Pour ce qui est de la situation des étudiants burkinabé en Chine et précisément à Wuhan, l’épicentre de l’épidémie, Alpha Barry a indiqué que les dispositions adéquates ont été prises par les autorités universitaires pour leur confinement. « Ils avaient des soucis d’approvisionnement, mais ce problème a été résolu avec les autorités chinoises. Je tiens à rassurer les parents de ces étudiants que le gouvernement burkinabé suit la situation de près », a-t-il rassuré.

Avant le Burkina Faso, plusieurs pays ont pris des mesures pour prévenir le coronavirus. Des compagnies aériennes ont aussi suspendu leurs vols vers la Chine continentale. Apparu en décembre dernier à Wuhan, le coronavirus s’est rapidement répandu dans la sous-région avant d’être détecté aux Etats-Unis puis en France. On dénombre plus de 20 000 personnes touchées et 427 morts.