Coronavirus : la direction du port de Cotonou dans la prévention

Le port autonome de Cotonou (République du Bénin), étant une frontière maritime et une porte d’entrée pour les usagers et même les étrangers, la direction dans une dynamique d’anticipation dans le cadre d’une lutte durable contre le coronavirus et de la préservation de la santé des agents et usagers, informe que l’apparition de ce virus est une réalité et invite les uns et les autres à prendre des précautions de protection individuelle.

A travers une note de service en date du 3 Février 2020, la direction du port autonome de Cotonou invite les agents de la plateforme portuaire à prendre des précautions individuelles afin de réduire le risque de contamination par le coronavirus. En effet, le coronavirus est un mal touchant aussi bien l’homme que les animaux et causant chez l’homme des infections respiratoires aiguës allant du rhume sans gravité à des pneumopathies sévères pouvant conduire à la mort, lit-on dans la note de service.

Aussi, pour des mesures de prévention, la direction du port autonome de Cotonou invite tout le personnel et les usagers à la mise en oeuvre des mesures préventives pour réduire le risque d’infection sur la plateforme portuaire. Les mesures de prévention se présente comme suit :

1. Se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon ou avec une solution à base d’alcool ;

2. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol ;

3. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu’on tousse ou éternue ; puis jeter le masque ou mouchoir et se laver les mains ;

4. Si l’on porte un masque facial, s’assurer de bien couvrir la bouche et le nez ; éviter de toucher le masque qui est en place, le jeter immédiatement après utilisation, si c’est à usage unique, et se laver les mains aussitôt après ;

5. Éviter tout contact étroit non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires ;

6. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l’équipage ; consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage ;

7. Dans les marchés d’animaux vivants, éviter tout contact direct non protégé avec des animaux vivants et les surfaces en contact avec des animaux, et bien cuire la viande avant de la consommer.