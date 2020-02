Coronavirus : la Chine va faire des essais cliniques avec des anti-VIH, Ebola et SRAS

Alors que le nombre victimes du Coronavirus ne cesse de grimper de façon galopante en Chine, les autorités ont commencé des essais cliniques pour tester un médicament contre l’épidémie, rapportent les médias.

Le nouveau Coronavirus était traité avec une combinaison d’antiviraux et d’autres mesures. En attendant que les scientifiques ne se précipitent pour trouver un vaccin, une puissante infusion d’antirétroviraux et de médicaments contre la grippe est apparue comme une défense possible contre la maladie qui a tué des centaines de personnes. Selon Vangard, le médicament antiviral expérimental, Remdesivir, développé par la société américaine Gilead Sciences, vise les maladies infectieuses telles que Ebola et le SRAS. Il a été donné au premier patient américain, la semaine dernière, un homme de 35 ans dont l’état semblait s’améliorer en une journée.

La Commission nationale de la santé de la Chine a déclaré, lundi, que les essais de médicaments étaient menés dans plusieurs hôpitaux de la ville centrale de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie qui a tué plus de 400 ​​personnes depuis décembre. Quelques 270 patients participeront à l’étude. L’essai nécessite l’utilisation de médicaments antiviraux habituellement utilisés pour traiter le VIH, tels que le lopinavir et le ritonavir. Pour les cas plus graves, il est conseillé aux hôpitaux d’essayer de prévenir les complications et de fournir un soutien aux organes respiratoires et circulatoires. Selon les observations cliniques, les cas les plus graves ont été principalement observés chez des personnes âgées souffrant de maladies existantes comme le diabète ou des problèmes cardiaques, tandis que de nombreux patients atteints du coronavirus et décédés souffraient d’une défaillance organique multiple.