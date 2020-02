Coronavirus « Covid-19 »: le Japon enregistre son premier décès

Send an email

Le ministre japonais de la santé a annoncé, ce jeudi 13 février, la mort d’une femme, porteuse du coronavirus « Covid-19 ». Il s’agit du premier cas au Japon et un troisième hors de la Chine.

Le ministre japonais de la santé a annoncé le décès d’une femme de 80 ans, testée positive au coronavirus. « La relation entre le nouveau coronavirus et la mort de cette personne n’est pas encore établie », a déclaré Katsunobu Kato au cours d’un point de presse, jeudi soir. « Il s’agit du premier cas de décès d’une personne ayant été testée positive». Il indique que la victime a développé des symptômes, le 22 janvier, avant d’être admise à l’hôpital, le 1er février dernier. Le résultat positif de son test a été confirmé post-mortem. C’est donc le premier cas de décès officiel au Japon et le troisième hors du territoire chinois.

Ce décès intervient alors que le Japon est aux prises avec plus de 200 cas de personnes infectées à bord d’un navire de croisière en quarantaine au large de ses côtes, depuis début février. Apparu à Wuhan dans la province de Hubei, le Covid-19 a déjà fait dépasser la barre de 1000 morts et plus de 60000 cas confirmés. L’OMS ne cesse d’alerter sur les mesures de prévention.