Coronavirus : cinq nouveaux cas détectés en France

Cinq nouveaux cas du Coronavirus 2019-nCoV ont été détectés en France, a annoncé, ce samedi 8 février 2020, le ministère français de la santé. L’épidémie a déjà contaminé plus de 34 500 personnes et tué 722 patients en Chine continentale.

Les autorités françaises ont confirmé la contamination, au coronavirus mortel 2019-nCoV, de cinq nouvelles personnes. Selon le ministre français de la santé, Agnès Buzyn, il s’agit de quatre adultes et un enfant, dont l’état de santé ne présente « aucun signe de gravité« . Lors d’un point de presse, l’hématologue a expliqué qu’il s’agit d’un « cluster », c’est-à-dire un regroupement de plusieurs cas autour d’un cas initial, lequel est un ressortissant britannique qui a séjourné en Haute-Savoie, de retour de Singapour.

Depuis la découverte de la pandémie dans la ville de Wuhan en Chine, plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. Deux décès de ressortissants chinois avaient jusqu’à présent été enregistrés à Hong Kong et aux Philippines. Le premier individu non chinois qui a succombé au virus serait un américain de 60 ans qui est décédé, jeudi, dans un hôpital de Wuhan, selon l’ambassade des Etats-Unis à Pékin.