Coronavirus : Air France prolonge la suspension de ses vols vers la Chine

La compagnie aérienne française, Air France, a annoncé, ce jeudi 6 février 2020, la prolongation de la suspension de ses vols en destination de la Chine jusqu’au 15 mars 2020.

En raison de l’épidémie du coronavirus qu sévit en Chine et qui a déjà fait plus d’une centaine de mort, la compagnie aérienne française, Air France-KLM, a décidé de prolonger ses suspensions de vols vers les villes chinoises qui sont le plus concernées par cette pandémie. « Air France-KLM prolonge la suspension de ses vols vers la Chine jusqu’au 15 mars« , indique la compagnie, dans un communiqué.

Air France avait donné, jusqu’au 9 février, la date de réouverture de ses compagnies, mais le nombre de cas enregistrés, ces dernières semaines, a obligé les responsables à revoir leur copie. Selon le communiqué, Air France prévoit, à partir de 16 mars 2020, reprendre progressivement ses vols vers Shanghai et Pékin en assurant en alternance un vol quotidien vers chaque destination. Ainsi, Shanghai et Pékin seront reliées quotidiennement à l’Europe, via Paris avec Air France ou Amsterdam avec KLM, en fonction du jour d’opération. Pour ce qui est de la reprise des vols de/vers Wuhan et ses villes satellitaires, elle est prévue pour le 29 mars 2020, précise le communiqué.