Coronavirus: 45 nouveaux décès en Chine, le bilan passe à 304 (officiel)

Le nombre des décès confirmés dus au coronavirus en Chine est passé à 304 morts après que les autorités de la province du Hubei, foyer de l’épidémie, ont annoncé dimanche 45 nouveaux décès.

Dans son point quotidien, la commission provinciale de la Santé a aussi fait état de 1.921 nouveaux cas confirmés d’infection dans le Hubei, une province du centre de la Chine. L’épidémie semble être partie en décembre d’un marché de Wuhan, métropole placée de facto en quarantaine depuis le 23 janvier. Wuhan et sa région, soit quelque 56 millions d’habitants, sont coupés du monde en raison d’un cordon sanitaire entourant la zone. Les hôpitaux de la ville, qui rassemble la très grande majorité des cas annoncés dans le pays, sont débordés. Un premier hôpital de mille lits, construit en quelques jours, doit accueillir ses premiers patients lundi.

Ailleurs en Chine, la peur du virus s’est emparée des habitants qui préfèrent rester chez eux et ne sortent le plus souvent que le visage recouvert d’un masque. A l’entrée d’un grand parc de Pékin, inhabituellement désert, un gardien prenait la température des rares promeneurs à l’aide d’un thermomètre électronique et leur intimait l’ordre de se couvrir le visage. « Si vous dépassez 37,3 degrés, on vous met à l’isolement », avertissait-il. Faute de clients, la plupart des commerces restent fermés. Dans ce contexte, et par « précaution » face à l’épidémie, le géant informatique américain Apple a annoncé fermer tous ses magasins dans le pays jusqu’au 9 février.