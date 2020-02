Conflit Messi-Abidal : l’incroyable réaction de Quique Setién

En conférence de presse ce mercredi, en marge de la 8è de finale de la Coupe du Roi, entre le Barça et l’Athletic Bilbao, Quique Setién est revenu sur le conflit entre Lionel Messi et le directeur sportif du club catalan, Eric Abidal. le technicien espagnol a expliqué que cette situation ne l’affecte pas le moins du monde et qu’il n’est concentré que sur le match de demain (jeudi).

Quique Setién ne veut pas être mêlé de près où de loin à la guerre de communication entre Lionel Messi et Eric Abidal. En effet, dans une longue interview accordée au journal Sport, publiée mardi matin, le directeur sportif du club catalan avait estimé que « beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup » sous les ordres d’Ernesto Valverde. Des propos auxquels Messi a réagi sèchement sur les réseaux sociaux. « Sincèrement, je n’aime pas faire ce genre de choses. Mais je crois que chacun doit assumer ses responsabilités et ses décisions. Les joueurs, sur le terrain, nous sommes les premiers à reconnaître quand nous ne sommes pas bien« , a écrit le sextuple Ballon d’or. « Les responsables de la direction sportive doivent aussi assumer leurs responsabilités et, surtout, les décisions qu’ils prennent. Pour finir, je crois que lorsque l’on parle des joueurs, il faudrait donner des noms. Parce que sinon, ça salit tout le monde et ça alimente des choses qui se disent et ne sont pas vraies« , a ajouté la Pulga, visiblement déchaînée.

Messi est « souriant, très motivé pour s’entraîner »

En conférence de presse ce mercredi avant le déplacement à Bilbao dans le cadre des 8è de finale de la Copa Del Rey face à l’Athletic (jeudi), Quique Setién a été invité à donner son avis sur cette polémique qui empoisonne le vestiaire barcelonais. Impertubable, le technicien espagnol a confié que cette situation de l’affecte nullement pas et que ce qui l’intéresse, c’est la rencontre de demain (jeudi). « Tout ce qui se dit dans les médias n’affecte pas le groupe. L’importance du match de jeudi et l’obligation de gagner est ce qui m’intéresse. (…) Toutes ces choses font partie d’une situation qui ne m’affecte pas. Ce qui m’intéresse ce sont mes joueurs et le développement de mes joueurs, de bien préparer le match contre Bilbao. Il y a toujours des problèmes dans des clubs aussi prestigieux que le Barça. Je ne pourrai jamais les contrôler donc je me concentre sur ce qui dépend de moi », a déclaré Setién, rapporté par RMC Sport.

Pour l’ancien coach du Real Betis, l’urgence pour le Barça n’est pas les bruits de couloir alimentés par les médias, mais la performance et les résultats dont le club à plus que besoin ces temps-ci. « J’ai eu beaucoup de problèmes tout au long de ma vie et de ma carrière d’entraîneur mais je n’ai jamais été dans un club de cette dimension. Je ne vais pas me laisser distraire avec des choses qui ne vont pas nous aider. L’important, c’est le football. », a-t-il confié. Quant à l’état d’esprit de Messi, le coach blaugrana a affirmé l’avoir vu « bien, souriant, très motivé pour s’entraîner ».