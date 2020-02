Send an email

Conflit israélo-palestinien : la position surprenante de l’Egypte face à l’Iran et le Hamas

Une délégation égyptienne, arrivée, lundi, dans la bande de Gaza, a exhorté le groupe terroriste du Hamas à désamorcer les tensions avec Israël et a exprimé la préoccupation du Caire concernant les liens du Hamas avec l’Iran et le Hezbollah libanais.

Selon Al-Arabiya, les Égyptiens ont également mis en garde le Hamas contre le soutien des milices cherchant à déstabiliser la région ou à rejoindre l’Iran dans toute escalade militaire. Al-Akhbar, basé à Londres, a également rapporté que Le Caire a relayé un message d’Israël, disant que l’État juif riposterait si des attaques à la roquette et des lancements de ballons incendiaires se poursuivaient ; et la riposte bénéficiera du soutien des États-Unis et de la communauté internationale dans son ensemble.

Le journal a également déclaré que le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, avait choisi de sauter la réunion avec l’équipe égyptienne par crainte d’une tentative d’assassinat israélienne. Des sources palestiniennes disent qu’aucun message menaçant n’a été délivré et que les deux parties ont discuté des liens entre l’Égypte et Gaza et du plan de paix Trump. Selon certains rapports précédents, le Caire perdait patience avec le Hamas après que son haut fonctionnaire Ismail Haniyeh s’est rendu en Iran pour les funérailles de Qasem Soleimani.