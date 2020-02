Communales 2020 : Moele-Bénin est sûr d’avoir les 10%

Le président du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin), Jacques Ayadji, était l’invité de « l’Arbre à Palabres » du quotidien L’Evènement Précis le mercredi 29 janvier 2020. Dans son intervention, Jacques Ayadji a fait savoir que son parti est prêt pour affronter les élections communales et municipales du 17 mai 2020.

Aux élections communales et municipales du 17 mai 2020, la bataille sera rude et Moele-Bénin ne compte pas faire de cadeau. A en croire Jacques Ayadji, les militants et militantes de Moele-Bénin n’attendent que le 17 mai pour donner la victoire à leur parti. Pour lui, Moele-Bénin est le parti le plus structuré sur l’échiquier national, le plus représenté géographiquement dans le pays, il n’y a donc pas de raison qu’il n’obtienne pas les 10% exigés par le code électoral.

« Nous sommes sûrs d’avoir les 10% et nous allons gagner les élections », Jacques Ayadji

Selon Jacques Ayadji, la force de frappe de Moele-Bénin est connue de tous. Il pense d’ailleurs que c’est la raison pour laquelle le parti subit, depuis quelques temps, des manœuvres politiciennes. « Les gens savent que les 10% sont garantis pour Moele-Bénin. C’est pourquoi il y a des stratagèmes pour l’empêcher d’aller aux élections », a-t-il affirmé.