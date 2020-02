Communales 2020: Joseph Gnonlonfoun s’imprègne des dispositions prises par la HAAC

Le Médiateur de la République, Joseph Gnonlonfoun, à la tête d’une délégation de l’institution, était ce jeudi 13 février 2020, dans les locaux de la haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication (HAAC). Il y était pour, d’une part, s’imprégner des dispositions prises par l’organe de régulation dans la régulation des médias dans le cadre des élections communales et, d’autre part, apporter à la HAAC le soutien de son institution.

Le Médiateur de la République, Joseph Gnonlonfoun, à la tête d’une délégation de l’institution, a été reçu jeudi en audience par le président de la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication (HAAC). La délégation est allée apporter le soutien de leur institution à la HAAC et profité pour s’informer des dispositions prises par l’organe de régulation pour le suivi des médias durant la période des élections municipales, communales et locales du 17 mai 2020. Cette démarche du médiateur de la République est guidée par le souci de travailler à la préservation de la paix et à la cohésion nationale au cours de la période sensible des élections, confie Joseph Gnonlonfoun à la presse à la sortie de l’audience. « Aujourd’hui, c’est le tour de la HAAC pour dire aux membres de l’institution que nous sommes avec eux, que notre problème à nous, c’est la recherche de la paix, rien que la paix et la fraternité. La fraternité est le premier élément de notre devise nationale (Fraternité-Justice-Travail). Si nos Pères de l’indépendance ont jugé utile de mettre la Fraternité comme le premier élément de ce triptyque, certainement parce qu’ils veulent donner un sens à cela » laisse-t-il entendre, selon des propos rapportés par l’ ABP. A la suite de la HAAC, le médiateur de la République rencontrera, dans les tous prochains jours, les présidents des autres institutions pour le même exercice avant de tenir une séance de travail avec les responsables des organisations de la société civile.