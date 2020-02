Classement des puissances militaires africaines, l’Egypte toujours dominant

Le classement Global Fire Power des puissances militaires du monde est disponible, et plusieurs nations se sont révélées par les efforts effectués pour maintenir le cap ou évoluer. D’autres, par contre, ont régressé. Qu’en est-il du classement des puissances africaines ?

En Afrique, la hiérarchie est respectée et les premières puissances ont conservé leur différent rang. Certaine,s à l’image de l’Egypte, ont fait de grands bonds dans le classement mondial pour se hisser devant certaines nations plutôt bien cotées. Le classement final « Global Fire Power » de la puissance de feu utilise plus de 50 facteurs individuels pour déterminer le score PowerIndex (« PwrIndx ») d’un pays donné avec des catégories allant de la puissance militaire et des finances à la capacité logistique et à la géographie.

Au total, 35 pays figurent sur la liste de la Force militaire africaine (2020)

1-Egypte PwrIndx: 0,1872

2- Algérie PwrIndx: 0.4659

3- Afrique du Sud PwrIndx: 0.4985

4- Nigeria PwrIndx: 0,6485

5- Angola PwrIndx: 0.8379

6- Maroc PwrIndx: 0.8408

7- Ethiopie PwrIndx: 0,8581

8- République Démocratique du Congo PwrIndx: 1.1389

9- Soudan PwrIndx: 1.3017

10- Libye PwrIndx: 1.3696

11- Tunisie PwrIndx: 1.4619

12- Kenya PwrIndx: 1.5287

13- Ouganda PwrIndx: 1.6176

14- Tchad PwrIndx: 1.6383

15- Zambie PwrIndx: 1.6464

16- Zimbabwe PwrIndx: 1.7577

17- Mali PwrIndx: 1.8941

18- Burkina Faso PwrIndx: 1.9009

19- Cameroun PwrIndx: 1.9902

20- Niger PwrIndx: 2.0153

21- Côte d’Ivoire PwrIndx: 2.0236

22- Ghana PwrIndx: 2.0554

23- Botswana PwrIndx: 2.0582

24- Tanzanie PwrIndx: 2.0651

25- Mozambique PwrIndx: 2.3364

26- Soudan du sud PwrIndx: 2.3501

27- République du Congo PwrIndx: 2.9509

28- Mauritanie PwrIndx: 3.0477

29- Madagascar PwrIndx: 3.0869

30- Namibie PwrIndx: 3.2817

31- République centrafricaine PwrIndx: 3.2889

32- Gabon PwrIndx: 3.3736

33- Sierra Leone PwrIndx: 4.2063

34- Somalie PwrIndx: 4.6404

35- Libéria PwrIndx: 5.5737