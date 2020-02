Classement des meilleurs buteurs d’Europe : Cristiano Ronaldo « écrase » Messi

Send an email

La course au soulier d’or européen fait rage dans les grands championnats. Les favoris pour ce titre tant prisé ont connu des fortunes diverses ce weekend. Si certains ont honoré leur rang de leader, d’autres ont marqué le pas.

Muet ce weekend lors du déplacement de la Lazio à Parme en 23è journée de Série A, Ciro Immobile est toujours en tête du classement. L’international italien est à 25 réalisations cette saison mais talonné par le buteur polonais Lewandoski qui a été impuissant lors du nul entre le Bayern et la RB Leipzig (0-0). Le top 3 est complété par le portugais Cristiano Ronaldo. En bas du tableau, on retrouve l’argentin Lionel Messi (14è), l’égyptien Mohamed Salah (18è) et l’anglais Marcus Rashford (19è).

Voici le top 20 des meilleurs buteurs en Europe :