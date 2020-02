Centrafrique: la Coalition de l’opposition démocratique, officiellement créée

Send an email

Les partis politiques en république centrafricaine ont mis sur pied la coalition d’opposition démocratique. Ce regroupement comprend 16 partis dont 14 ont signé la charte.

Les partis politiques de l’opposition en Centrafrique se sont réunis en coalition afin de mieux porter leur voix. Lundi dernier, ils ont créé officiellement la coalition d’opposition démocratique (COD 20-20) à Bangui. A les en croire, ils veulent défendre et surveiller les questions de paix, de sécurité, de libertés publiques en République centrafricaine. En ligne de mire, les élections générales de 2020. Des partis traditionnels tels que URCA, le KNK et CRPS en sont membres. « Nous avons vocation à conquérir le pouvoir. L’opposition se définit au Parlement, et dans la vie de tous les jours. Les hommes politiques de l’opposition sont regroupés pour avoir des actions d’oppositions démocratiques contre le pouvoir en place« , a déclaré le chef du parti URCA, qui assure la présidence tournante.

Pour les élections générales en vue, la coalition appelle à l’organisation d’un scrutin démocratique, libre et inclusif, estimant que le temps des échéances bâclées et mal organisées est déjà révolu en Afrique. A cet effet, Ils attendent participer aux débats politiques à travers des moyens légaux dont-ils disposent. « Naturellement, nous n’avons pas d’armes. Mais les moyens légaux dont nous disposons, c’est quoi ? C’est les meetings, les marches, des prises de position, des sit-in. C’est la mobilisation de nos électeurs, de nos populations, puisque le point important pour nous, c’est les élections« , insiste l’ancien premier ministre Mahamat Kamoun.