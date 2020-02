Cédéao – avènement de l’Eco en 2020: le Nigéria demande un report !

Send an email

Le projet de monnaie commune (éco) de la Cédéao dont l’avènement est prévu en 2020 n’aura finalement pas lieu. Et pour cause, le Nigéria a demandé ce lundi 10 février, un report du lancement du projet.

Prévu initialement en juillet 2020 au plus tard, le projet de mise en circulation de la nouvelle monnaie des pays ouest-africains rencontre ses premières difficultés. En effet, le Nigéria, première économie de la zone Cédéao a demandé un report de la date du lancement. « La position du Nigeria sur l’eco est que les critères de convergence (entre Etats) n’ont pas été atteints par la majorité des pays » devant adopter cette monnaie commune, s’est justifiée la présidence via un communiqué sur tweeter. Cette décision surprise intervient à la clôture de la 33è session ordinaire de l’Union africaine à Addis-Abeba dans la capitale éthiopienne.

Ce projet cher aux pays de l’Afrique de l’ouest tarde toujours à voir le jour. Alors qu’il était décidé de son lancement au plus tard en juillet 2020, le président ivoirien Alassane Ouattara avait annoncé « unilatéralement » la substitution du franc CFA par l’eco dans les huit pays de l’Uemoa. Une annonce qui n’était pas du goût de certains pays surtout anglophones de la sous région dont le Nigéria. Ils avaient indiqué que cette décision n’était « pas conforme » au programme adopté récemment par l’ensemble de la région pour mettre en place une monnaie unique.

L’éco, victime de la guerre de leadership?

Après environ 30 ans de tergiversations, les chefs d’Etat et de gouvernement réunis au sommet d’Abuja en juin 2019 ont entériné la création de la nouvelle monnaie. Censée renforcer l’émergence économique entre les pays membres, la nouvelle monnaie est devenue source de divergence alimentant une guerre de leadership entre le pays anglophones et ceux de la l’Uémoa. Difficile de savoir celui qui porte la voix de la communauté sur le projet et certaines puissances qui se voient déjà au dessus des autres, à travers leurs présidents, ne veulent pas faire assez de concessions. Des prémices qui poussent des observateurs à se demander si l’on ne tendrait pas vers un projet mort-né!