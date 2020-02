Carnet noir : décès de la légende d’Hollywood Kirk Douglas

L’acteur américain Kirk Douglas est mort, mercredi 5 février, à l’âge de 103 ans, a annoncé son fils Michael Douglas sur Facebook.

Deuil dans le rang des acteurs du monde cinématique. La légende d’Hollywood Kirk Douglas s’est éteint mercredi à l’âge de 103 ans. Figure majeure du cinéma américain, Issur Danielovitch Demsky de son vrai nom, est un des acteurs les plus populaires au monde dans les années 1950 et 1960. Nombre de ses films deviennent des classiques, et il a excellé dans tous les genres. L’annonce de sa mort a été faite mercredi par son fils Michael Douglas sur Facebook. « C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma, (…) mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa », a écrit l’acteur. « Kirk a eu une belle vie et il laisse derrière lui des films pour les générations à venir, et le souvenir d’un philanthrope reconnu qui a œuvré pour le bien public et la paix dans le monde« , a ajouté le producteur américain.

Révélé au monde lors de son passage dans le film ‘Le champion, Kirk Douglas a joué le rôle du personnage principal dans une centaine de film dont les plus célèbres sont 20 000 lieues sous les mers (1954), Les Sentiers de la gloire (1957) de Stanley Kubrick, Spartacus (1960). Sa mort a provoqué une avalanche de réactions et les hommages ont afflué en masse sur les différents réseaux sociaux, venant des célébrités du monde entier. « Kirk a gardé son charisme de star de cinéma jusqu’à la fin de sa vie merveilleuse », a écrit Steven Spielberg au magazine spécialisé Hollywood Reporter, ajoutant que ses « notes manuscrites, ses lettres et ses conseils paternels » lui manqueraient. « 103 ans sur cette Terre. Ça sonne bien ! C’était chouette de traîner avec toi », a de son côté salué sur Twitter l’acteur Danny DeVito. Des vedettes comme Mark Hammill (Star Wars) et William Shatner (Star Trek) ont également rendu hommage à un « acteur inoubliable » et une « icône incroyable ». « Au revoir à une légende d’Hollywood », a aussi posté l’Academie des Oscars avec une citation de Kirk Douglas, rappelant qu’il avait voulu être acteur depuis l’école primaire.

“I wanted to be an actor ever since I was a kid in the second grade. I did a play, and my mother made a black apron, and I played a shoemaker. After the performance, [my father] gave me my first Oscar: an ice cream cone.” -Kirk Douglas Goodbye to a Hollywood legend. pic.twitter.com/vnu1Hkb2FA — The Academy (@TheAcademy) February 5, 2020

Kirk Douglas : derrière la légende, un homme engagé. Il cherchait la vérité qui dérange. ⁦@yjaegle⁩

Le Parisien https://t.co/txhGfmmxtX — Catherine Gasté (@catherinegaste) February 6, 2020

Le pur génie de Kirk Douglas, et son humour en prime. Il faut absolument revoir, aujourd’hui, cette extraordinaire archive de @bernardpivot1 . https://t.co/ehFT1Yx2xx — Darius Rochebin (@DariusRochebin) February 6, 2020