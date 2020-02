Candide Kindji : « la réforme du système partisan à l’épreuve de l’infidélité chronique »

Send an email

La réforme du système partisan voulue par le Chef de l’Etat, Patrice Talon et la classe politique serait à l’épreuve de l’infidélité chronique. C’est du moins l’avis de Loth Candide Kindji, Membre fondateur du Bloc Républicain.

Le désordre politique lié à la transhumance qui s’observe depuis peu dans le cadre des prochaines élections communales et municipales est déploré par Loth Candide Kindji. Pour lui, le drame réside en ce que les infidèles à la quête de positionnement pervertissent non seulement le nouveau système mais ralentissent aussi son processus de maturation. « L’infidélité s’est officiellement ancrée dans les mœurs des jumeaux. Il n’a fallu pour cela qu’une pige et deux grands challenges », a-t-il fait savoir dans un post sur sa page facebook.

Selon l’acteur politique, la beauté et le charme de certains acteurs principaux de l’infidélité ne constituent pas pour autant un gage de bonne conduite. Par ailleurs, poursuit-il, la laideur et l’opportunisme d’autres ne sont que la manifestation extérieure des failles du nouveau système. « Nous avions pourtant souhaité en son temps que le législateur prévoie des dispositions pour empêcher que la femme et le mari découchent à volonté au gré de leurs libidos », a-t-il rappelé.

Pour finir, Loth Candide Kindji, Membre fondateur du Bloc Républicain attend la fin du scrutin du 17 mai prochain pour « savoir si les cocus et les cocufieurs s’inscrivent dans une Nouvelle Alliance durable avec les nouveaux élus de leurs cœurs ou non »