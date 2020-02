Send an email

Cameroun: sept millions d’électeurs aux urnes ce dimanche pour les législatives et municipales

Au Cameroun, environ sept millions d’électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs députés et conseillers communaux. Un double scrutin qui se tient dans un contexte sécuritaire particulier.

Les camerounais en âge de voter élisent ce dimanche 9 février leurs nouveaux députés et conseillers communaux. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 8H dans toutes les régions du pays. Ce vote dont le principal enjeu reste la participation s’annonce tendu dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest où des violents affrontements ont éclaté ces derniers mois. Le gouvernement a déployé des soldats dans ces régions pour veiller à la tenue effective du scrutin.

Pour certains observateurs, le vote sera sans doute remporté par le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) fondé par l’actuel dirigeant. Paul Biya, 86 ans, a glissé ses bulletins dans l’urne avant d’appeler ses compatriotes à lui emboîter les pas. « J’ai accompli mon devoir de citoyen et j’en suis heureux. Je saisis cette occasion pour demander à tous mes compatriotes de faire leur devoir en allant au vote, contrairement aux appels au boycott de certains petits partis politiques« , a écrit le locataire du palais d’Etoudi sur tweeter.

Kamto, seul contre tous!

Le parti d’opposition, le mouvement pour renaissance du Cameroun du professeur Maurice Kamto est la seule formation politique qui a boycotté le double scrutin de ce dimanche. D’autres regroupements dont celui du journaliste Cabral Libii et de John Fru Ndi avaient aussi menacé de boycotter avant de se lancer finalement. Cette décision du MRC reste incomprise aux yeux de certains camerounais et nombre d’observateurs qui estiment que c’est un cadeau en or offert par Kamto à Biya.