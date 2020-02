Cameroun: Paul Biya lance un appel aux jeunes séparatistes

Le président camerounais, Paul Biya, s’est adressé, lundi 10 février, aux jeunes à la l’occasion de la fête de la jeunesse. Le chef d’Etat a saisi l’occasion pour inviter les jeunes des régions anglophones à déposer les armes.

Paul Biya a lancé un nouvel appel aux jeunes camerounais à l’occasion de la fête de la jeunesse. Ce message, principalement destiné à la jeunesse anglophone, exhorte celle-ci à sortir de la brousse afin de reprendre une vie normale. « Ceux qui se sont laissés enrôler dans des bandes armées et qui continuent d’entretenir un climat d’insécurité dans ces deux régions doivent déposer les armes, à l’exemple de ceux, nombreux, qui l’ont déjà fait et qui vivent tranquillement au sein de nos communautés», a déclaré le dirigeant de 86 ans.

Le nord-ouest et le sud-ouest, deux régions anglophones qui réclament depuis leur autonomie, combattent les forces de défense et de sécurité. Récemment, le parlement a voté une loi portant statut particulier du NOSO et une autre sur l’accélération du processus de décentralisation. Fruits du grand dialogue national tenu du 30 septembre au 4 octobre, ces lois n’arrivent pas pour l’heure à apaiser les séparatistes. Un mécontentement exprimé lors du double scrutin législatif et communal du dimanche 9 février dernier.