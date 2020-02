Cameroun: la colère noire de Maalhox contre le chanteur ivoirien Kérozen

Le chanteur Maalhox le Vibeur s’en est sévèrement pris à Kérozen pour une affaire de featuring.

Le jeudi 6 Février 2020, Maalhox le Vibeur a saisi sa page Facebook pour tacler l’auteur du titre à succès « tu seras élevé », Kérozen DJ. La raison est toute simple, il lui reproche de l’avoir sous estimé il y a deux ans. «Mais quand tu me parles de grand artiste et que tu me parle de Maalhox, ah Ramzi…» a répondu Kérozen dans l’émission FAHA FAHA disponible sur la chaîne Youtube IvoireTv music lorsque le présentateur Ramzi lui a demandé s’il ne pense pas faire un featuring avec un artiste qui marche fort, un Maalhox, ou un exemple comme Meiway. Maalhox n’a toujours pas digéré ces propos d’il y a deux ans. «C’est un artiste» relance Ramzi et à Kérozen de répliquer: «Il est grand artiste pour toi? Parle-moi de Papa Wemba, de Koffi Olomindé, de Youssou Ndour, de Meiway. Maalhox, c’est un artiste, pas un grand artiste».

Depuis lors, Maalhox ne rate aucune occasion pour traiter Kérozen DJ de tous les noms d’oiseaux sur sa page Facebook. « La vidéo de l’interview, à l’heure où j’écris ses mots, n’a que 78000 vues sur Youtube. Elle n’a donc pas été suffisamment médiatisée. En plus l’interview dure plus de 40 minutes. Il faudrait être patient pour tomber sur cette séquence ». Il indique que la page camerounaise «J’ai dit VENEZ me TAPER 3.0 » a publié l’extrait de la vidéo où Kérozen DJ tient ces propos très peu élogieux sur lui avec le message : «Dj KEROZEN #insulte MAALHOX et la musique ».

La colère noire de Maalhox contre Kérozen…

En colère , Maalhox a exprimé sa supériorité par rapport à Kerozen. «Je suis très grand par rapport à toi, sombre idiot, petit prétentieux que tu sois. Saches que tu n’existes que parce que tu passes sur TRACE TV 3000 fois par jour. Si tu subissais le millième du boycott que moi je subis, tu aurais déjà disparu depuis des esprits des gens avec ta petite malheureuse chansonnette à la c… que tu remixe chaque jour depuis 2 ans … « A l’en croire, le Cameroun est vraiment devenu le paradis des artistes étrangers et le cimetière des artistes camerounais. Et de continuer: « jusqu’à KEROZEN vient nous dire qui est grand chez nous. Mais ne t’inquiète pas; avec moi, ça ne finit jamais comme ça. Tu as parlé. Attends-toi maintenant au retour d’ascenseur», a menacé Malhox le vibeur. Mieux, il a traité la star ivoirienne Kérozen DJ d’homosexuelle. «Il n’a jamais fait un vrai concert au Cameroun. Il vient toujours en cachette se faire e… dans les bureaux. Aujourd’hui, il vient parler des grands artistes» dit-il.

Surpris par cette réaction, l’artiste Kerozen s’est fondu en excuse sur sa page Facebook. Reste à savoir si Maalhox pourra passer l’éponge sur cette affaire.