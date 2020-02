Burkina Faso : la police suspend son mot d’ordre de grève illimitée

Au Burkina Faso, la police national renonce à sa grève illimitée qui devrait prendre effet ce mardi 4 février. Dans un communiqué de son syndicat, les policiers ont suspendu la motion de grève et appelé leurs collègues à poursuivre le travail.

L’Union de la police nationale (Unapol) a suspendu son mot d’ordre de grève générale qui devrait être effectif dès ce mardi. Dans un communiqué de son secrétaire général Armiyaho Zongo, le syndicat de police invite l’ensemble des policiers à mener leurs missions tout en restant en alerte et mobilisés. A l’en croire, cette suspension est intervenue après des échanges constructifs avec le premier ministre burkinabè, Christophe Dabiré. l’Unapol espère que le gouvernement saisira cette chance pour honorer les engagements pris vis-à-vis des policiers.

Cependant, le syndicat indique qu’il s’agit d’une suspension et non d’une levée de mot d’ordre de grève illimitée. Les policiers dénoncent, entre autres, des dysfonctionnements internes à la police, le retard d’indemnisation pour les familles des policiers tués lors d’attaques et le règlement du plan de carrière de plus de 1000 policiers. Pays du sahel, le Burkina Faso fait face à la multiplicité des attaques terroristes. Plusieurs hommes en uniforme dont des policiers ont perdu la vie dans ces attaques.