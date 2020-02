Send an email

Burkina Faso : la date de la présidentielle et des législatives, dévoilée

Au Burkina Faso, le gouvernement a officialisé, ce mercredi 5 février, la date de la présidentielle 2020. A l’issue du conseil des ministres, le 22 novembre a été choisi pour la tenue de la présidentielle couplée avec les législatives.

Dans son traditionnel point de presse du conseil conseil des ministres, le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Remis Fulgance Dandjinou, a annoncé la tenue des élections couplées (présidentielles et législatives) au dimanche 22 novembre 2020. Selon des médias locaux, le couplage des deux scrutins est une proposition du dialogue politique tenu entre pouvoir, opposition et les acteurs de la vie politique burkinabé. Les municipales se tiendront, quant à elles, en 2021, quelques mois après le double scrutin.

A la suite de cette annonce, le corps électoral sera convoqué très prochainement pour la confection des listes électorales qui serviront aux trois élections. Pour la présidentielle, seulement quatre candidats ont officialisé leurs candidatures. A l’instar du chef d’Etat sortant, Me Gilbert Noël Ouedraogo, Kadré Désire Ouedraogo et Tahirou Barry se sont également lancés dans la course. Le défi sécuritaire sera un axe clé de la campagne pour ce vote, vu que le pays est confronté à la menace terroriste.