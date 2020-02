Bonne nouvelle pour le Real Madrid à quelques jours de la Ligue des champions

Send an email

Dans trois semaines, le Real Madrid recevra Manchester City pour le gros choc des 8è de finale aller de la Ligue des champions. Un duel des titans et pour lequel les madrilènes pourraient compter sur le retour de leur attaquant vedette, Eden Hazard, éloigné des terrains pendant deux mois.

Encore une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Leader de la Liga et vainqueur de la Super Coupe d’Espagne, les Merengues peuvent désormais compter sur les services de leur attaquant vedette, Eden Hazard. Le Belge, éloigné des pelouses depuis sa collision avec son compatriote Thomas Meunier en Ligue des champions face au PSG (2-2), est à nouveau opérationnel. Selon le quotidien AS, le Diable Rouge sera convoqué dans le groupe du Real Madrid pour le quart de finale de Coupe du Roi face à la Real Sociedad, jeudi (19h).

Annoncé en grande pompe pour combler le vide laissé par le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus, Eden Hazard n’a disputé que 13 rencontres pour 1 seul but marqué. Son retour sur les aires de jeu intervient à un moment où le club espagnol amorce un virage crucial avec la réception de Manchester City en Ligue des champions et le Classico face au Barça, début mars. Pas très convaincant depuis sa signature chez les Merengues, le Belge n’a désormais plus que 4 mois pour faire ses preuves.