Bientôt la réconciliation du duo Psquare? Paul Okoye tranche!

Cela fait plusieurs années déjà que les fans réclament la réconciliation du duo célèbre nigérian Psquare. Une doléance à laquelle Paul Okoye a réagi dans une interview accordée à NBC Television.

Les fans devront s’en tenir à cela. Il n’y aura pas de réconciliation entre les Psquare, pas maintenant en tout cas. Séparés depuis 2018, Paul et Peter Okoye poursuivent désormais leur carrière en solo et ne comptent pas se remettre ensemble pour le moment. Selon Paul Okoye qui se fait appeler Rudeboy, il pense que c’est impossible pour lui de se remettre avec son frère Peter Okoye, qui porte désormais le nom Mr. P . «Je ne pense pas que cela arrivera. Pour être honnête avec vous, je ne le pense pas. Même si cela doit arriver, ce sera plus tard. J’ai fait des erreurs dans ma vie que je ne veux pas regretter à nouveau. Alors quand je dis plus tard, ça pourrait être cinq ans et même plus. Pour ceux qui pensent que cela arrivera très bientôt, je dirais non», a-t-il confié dans un entretien accordé NBC Télévision.

A couteaux tirés depuis quelques temps, Paul et Peter se voient désormais en chiens de faïence. Paul accuse notamment son frangin de jalousie après la naissance de ses jumeaux. Il indexe également la femme de ce dernier : « Seule une femme peut venir où il y a de la paix et la détruire. Essaies-moi cette fois… Vous saurez que le sang est plus épais et plus fort que juju ». De son côté, Peter s’en prend aussi à Paul et leur frère aîné également manager du groupe qu’il accuse de prendre partie dans cette histoire. Il reproche à son frère aîné Jude de l’avoir menacé de mort ainsi que sa femme.