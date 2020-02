Send an email

Betis Séville vs Barça : les compos probables

Le Barça de Quique Setién et le Bétis Séville de Rubi s’affrontent ce soir (20 h GMT) au Stade Benito Villamarín en 23è journée de Liga. Un match à grand enjeux pour deux équipes au destin opposé.

Porté à la tête du Barça en remplacement d’Ernesto Valverde, Quique Setién retrouve ce soir son ancien club. En effet, les blaugrana se déplacent en Andalousie chez le Bétis Séville. Mais contrairement à ce qu’il aurait voulu, c’est avec une équipe en pleine crise que le technicien espagnol croisera le fer avec ses anciens poulains. Et avec la suspension de Gérard piqué pour cette rencontre, le tacticien catalan doit tout faire pour retrouver le chemin de la victoire pour faire oublier les derniers événements et poursuivre la course au titre avec le Real Madrid.

Avec une victoire en quatre sorties, le Bétis Séville tentera de son côté, de créer la surprise ce soir face à l’ogre catalan. Logés à la 13è place avec 28 points au compteur derrière Osasuna, les Andalous essaieront de reproduire la grosse performance de l’Athletic Bilbao qui a éliminé les blaugrana en Coupe du Roi.