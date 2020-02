Bénin : Zeynab dévoile son clip « Bolojo » (vidéo)

Send an email

La chanteuse béninoise, Zeynab, a dévoilé, sur sa page Facebook officielle, le clip de son nouveau single « Bolojo ».

Après quelques jours de retard, « Bolojo » de Zeynab est enfin disponible. Cette chanson est un mélange de la musique traditionnelle africaine, représentative de la culture Nago et Yoruba appelée « Bolojo ». « Bolojo » est une musique associée aux masques Guèlèdè, patrimoine culturel proclamé par l’UNESCO. Zeynab Abib offre cette pure merveille de la culture Nago dont elle est originaire pour le plaisir de ses fans.

Zeynab Habid est issue d’une famille musulmane de plus de seize enfants, elle est la huitième née d’un père ingénieur en électronique et d’une mère commerçante. Elle participe à des concours scolaires musicaux, télévisés, à Abidjan. Rentrée au Bénin en 1993, elle intègre le Collège d’enseignement général d’Allada (CEG Allada) où elle suit le second cycle en série A. Elle commence à se faire connaitre au Bénin notamment en animant un Karaoke Bar chez Alex, complexe hôtelier bien connu.