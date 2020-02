Bénin – vote d’un nouveau code d’électricité : le secteur ouvert aux privés

Au cours de la session plénière de ce mardi 4 février 2020, les députés de la huitième législature ont adopté un nouveau code d’électricité en République du Bénin. Le nouveau texte apporte beaucoup d’innovations au secteur de l’énergie qui pourrait être enfin ouvert aux opérateurs privés.

Le Bénin dispose d’un nouveau code d’électricité. Il a été adopté ce mardi 4 Février 2020 par les députés de la huitième législature en présence du ministre de l’énergie. Le nouveau texte apporte beaucoup d’innovations dans le secteur. La plus importante est l’ouverture du secteur aux investisseurs privés. Ces derniers pourront, au regard du nouveau code, mener cette activité au même titre que la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee), ce qui signifie la fin de monopole de cette structure d’Etat. Ainsi, des opérateurs économiques privés pourront désormais s’investir dans la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l’énergie électrique.

Le nouveau code d’électricité vient ainsi étoffer la loi n°2006-16 du 26 mars 2007 qui régit actuellement les activités relevant du secteur de l’électricité au Bénin. Mais, en dépit de cette ouverture, l’Etat joue un rôle central dans le secteur de l’énergie. Cette ouverture consacre sans doute la compétitivité qui obligera la société béninoise d’énergie électrique à améliorer ses services afin de faire face à de potentiels concurrents.

La réaction du ministre Jean-Claude Houssou après l’adoption du code :

Le Ministre de l’énergie, Jean-Claude Houssou, présent à la plénière lors de l’adoption du code d’électricité, a confié ses impressions à la presse parlementaire, à la sortie de la plénière. Pour le ministre, le secteur de l’énergie est le pilier du développement socio-économique de tout pays. C’est ce qui justifie, selon lui, les préoccupations légitimes des députés par rapport au bon fonctionnement de ce secteur.

Le code d’électricité, insique-t-il, a des évolutions extraordinaires aujourd’hui pour ouvrir un cadre réglementaire qui rassure les investisseurs. Il fait en sorte que le privé puisse, en toute connaissance de cause, investir massivement dans le secteur. Le domaine des énergies renouvelables prend aussi son essor et le gouvernement montre que c’est un axe important du secteur de l’énergie, a-t-il souligné. Ce code a balayé l’ensemble des éléments nécessaires pour garantir la fiabilité de ce secteur. Le dernier code d’électricité, va-t-il préciser, date d’il y’a plus de 10 ans et à nos jours, il y a eu des éléments nouveaux, des accords internationaux. Je veux prendre l’exemple de l’Alliance solaire international auquel le Bénin fait partie désormais où les choses évoluent beaucoup dans le domaine solaire, mais notre ancien code ne permettait pas de prendre en compte ces choses-là, précise-t-il. Par ailleurs, le ministre Jean-Claude Houssou affirme que, pour ouvrir ce secteur aux investisseurs privés qui veulent venir construire des infrastructures de production d’électricité, il faut offrir un cadre réglementaire qui leur permet d’investir en toute sécurité, en toute sérénité.