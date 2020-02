Bénin: victime de sabotage, l’usine de fabrication des chips yoyo menace

Send an email

Reçu par l’animatrice Tata Ines de l’émission club des fans, un responsable de la société Yara Sarl a dénoncé le sabotage des chips yoyo.

Les chips yoyo sont au cœur d’une polémique depuis plusieurs mois. Dans une vidéo dévoilée sur Facebook, l’un des responsable insiste sur la qualité du produit. Pour lui, les chips yoyo sont 100% naturels et certifiés par la Dana et le ministère de la santé du Bénin. Fabriqué avec du maïs, d’arôme et de l’huile, n’importe quel produit alimentaire est inflammable selon les responsables de la société Yara Sarl. La même vidéo prévient que toute personne se livrant à des actes de sabotage en répondra devant la loi.