Bénin: verdict de la Criet contre Bernard Godonou Kikissagbé, alias KGB

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a rendu son verdict dans l’affaire « escroquerie et blanchiment de capitaux » dans laquelle est impliqué l’homme d’affaires Bernard Godonou Kikissagbé, alias KGB. Après les réquisitions du ministère public, la Cour a statué et fixé chaque mis en cause sur son sort.

A l’audience de ce lundi 10 février 2020, le Procureur spécial a requis 4 ans d’emprisonnement ferme et 6,1 milliards de fcfa d’intérêts civils contre KGB, trois ans d’emprisonnement ferme contre certains de ses complices, relaxe pure et simple des fins de poursuite, et la relaxe au bénéfice du doute au profit d’autres. Selon l’information rapportée par La Nation, après avoir analysé les éléments du dossier, la Cour présidée par Cyriaque Dossa a décidé d’infliger 5 ans d’emprisonnement ferme et 5,5 milliards de FCFA d’intérêt civils, avec 2 millions fcfa d’amende contre l’homme d’affaires Bernard Godonou Kikissagbé et ses complices.

KGB est purement et simplement relaxé pour les faits de blanchiment de capitaux. Sa condamnation est donc liée à l’infraction d’escroquerie. Ses 12 complices sont aussi relaxés pour les faits de complicité de blanchiment de capitaux. La peine qui leur a été infligée est donc justifié par l’infraction de complicité d’escroquerie.

KGB arrêté à Lomé et extradé au Bénin

Activement recherché par la police, l’homme d’affaire Bernard Godonou Kikissagbé, connu sous le pseudo KGB s’est retrouvé de l’autre côté des frontières béninoises. Mais grâce à la collaboration entre les forces de sécurité publiques togolaises et béninoises, il a été arrêté à Lomé le lundi 31 mai 2018 et extradé au Bénin le 16 juillet de la même année, sous haute surveillance policière. Poursuivi pour escroquerie et blanchiment de capitaux, le verdict de la Criet le contraint à rester derrière les barreaux pendant 5 ans. Il faut signaler que dans ce dossier, les plaignants sont pour la plupart des étrangers.