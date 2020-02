Bénin: une table ronde sur le financement de l’éducation projetée pour ce jeudi

Le Bénin dispose d’un document de stratégie nationale de l’enseignement et formation techniques et professionnels qui sera présenté jeudi prochain aux partenaires techniques et financiers. Ce serait à la faveur d’une table ronde initiée par le ministre en charge de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. En prélude à cette table ronde, Kakpo Mahougnon annonce lors d’une conférence de presse, les innovations de la nouvelle stratégie nationale de l’Enseignement et la formation techniques et professionnels.

Pour mémoire, l’élaboration de ce document de stratégie vient en réponse au diagnostic approfondi de l’enseignement et formation techniques et professionnels demandé par le gouvernement. « La présente table ronde a pour objectif de présenter une fois encore les options du gouvernement en matière de développement de l’enseignement et formation techniques et professionnels de 2020 à 2030 et aussi pour obtenir surtout l’engagement des partenaires techniques et financiers à accompagner la mise en œuvre de cette stratégie », a laissé entendre le ministre Kakpo Mahougnon au cours de sa conférence de presse. Selon le ministre, les résultats ont révélé un système peu attractif avec des équipements et infrastructures obsolètes, très insuffisants et peu adaptés aux besoins économiques du pays. Ce diagnostic fait état de ce que la formation de même que l’encadrement des enseignants n’est pas à la hauteur des exigences actuelles. Toutes choses qui seront abordées au cours de la table ronde.