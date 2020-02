Bénin : un ultimatum aux propriétaires terriens de Glo Djigbé pour leurs indemnités

Les propriétaires du site devant abriter l’aéroport de classe internationale de Glo -Djigbé, n’ayant pas encore retiré leurs indemnités, disposent encore de quelques jours pour toutes les diligences. Passé ce délai, il sera procédé à la consignation des frais de dédommagement non perçus.

A travers un communiqué, en date du Mardi 4 Février 2020, le président de la commission interministérielle en charge de l’indemnisation, en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique du domaine retenu par l’Etat, pour abriter l’aéroport de classe internationale de Glo -Djigbé, informe les propriétaires qui traînent les pas pour recevoir leurs indemnisations que les frais de dédommagement non perçus seront consignés le vendredi 28 Février 2020. Par ailleurs, les demandes de réclamation et de correction ne sont plus acceptés, précise le communiqué.

Cette commission interministérielle a été mise en place par l’arrêté n°3779-c /MEF /DC/SGM/SP/093SGG16 du 18 novembre 2016. Elle a pour mission de travailler à l’indemnisation en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique du domaine retenu par l’Etat pour abriter l’aéroport de classe internationale de Glo -Djigbé. Le lundi 11 Juin 2018, la commission était face à la presse. L’objectif de cette sortie médiatique était de faire le point des opérations de dédommagement des personnes affectées par le Projet de construction dudit aéroport. Selon le point présenté en ce moment par Monsieur Bernard Zannouda, le chargé de Mission du préfet de l’atlantique,

6.976 personnes sont recensées pour bénéficier de dédommagement,

2332 dossiers ont été enrôlés; 1559 dossiers sont effectivement étudiés; 679 dossiers font objet de réclamation et de contentieux et ont été classés dans la rubrique des dossiers litigieux ; 94 dossiers sont toujours en attente de traitement.



Signalons par ailleurs que si certains propriétaires ont fait les diligences, d’autres traînent encore les pas.