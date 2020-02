Bénin : un second suspect de l’assassinat d’une fillette à Cotonou, appréhendé

Le dossier de l’assassinat d’une jeune fille à Cotonou dans le quartier Ste Rita continue de faire des vagues. Après un premier suspect appréhendé, la police interpelle un second suspect dans la localité d’Adjohoun, rapportent nos confrères de Banouto.

Selon les informations rapportées par le site d’information, les éléments de la polie républicaine ont mis la main sur le cerveau du meurtre d’une fillette de 7 ans dans la capitale économique du Bénin. L’arrestation a eu lieu samedi dans la localité d’Adjohoun, dans l’Ouémé, au sud du pays. La même source indique que le suspect est en réalité un cybercriminel en manque d’inspiration qui aurait, selon ce qu’il aurait confié à son complice, besoin de « faire un sacrifice » pour faire prospérer ses activités illicites.

Pour rappel, la petite fille a été enlevée et exécutée avant d’être vidée de son sang. Selon Banouto, les deux suspects auraient avoué que leur intention était de prélever, en plus du sang de la victime, des organes. Les deux prévenus seront présentés devant le juge et devraient être jugés et punis selon les prescriptions de la loi.