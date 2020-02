Bénin: un poste de douane incendié à Bodjécali, situation sous contrôle

Send an email

Le samedi 1er février 2020, le poste avancé de douanes de Bodjécali, situé entre le fleuve Sota et Monkassa dans la commune de Malanville a été incendié par une frange de la population en colère. Suite à cette situation qui selon ABP est due à l’arraisonnement d’une moto tricycle, transportait de l’essence de contrebande, les autorités communales sont intervenues pour le retour au calme.

Vive altercation entre les agents de la douane en service au poste avancé de Bodjécali et une frange de la population de cette localité de la commune de Malanville. Selon les informations rapportées par ABP, l’interpellation par la douane d’un conducteur de moto tricycle qui convoyait de l’essence de contrebande en direction de Malanville, n’a pas été du goût d’une frange de la population. Dans la manifestation de leur colère, ils ont pris d’assaut le poste de douane qu’ils ont incendié.

Pour mettre fin aux manisfestations qui pourraient prendre une autre proportion, les autorités de la commune de Malanville, notamment le premier adjoint au Maire a réuni les agents de la douane, de la police républicaine et les manifestants afin qu’ils puissent se comprendre et fumer le calumet de la paix. Le Receveur des douanes de Malanville a rappelé aux populations que force doit rester à la loi. Il a profité de cette réunion pour les inviter à s’acquitter des taxes, impôts et autres au risque de subir la rigueur de la loi. Suite à cette réunion tenue sous instruction du Maire de la commune de Malanville, les différents protagonistes ont fait la paix. Le calme est désormais de retour à Bodjécali.