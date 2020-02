Bénin: un module de 4 salles de classes inauguré au CEG Le Lac

Send an email

Le Maire intérimaire de Cotonou a procédé à l’inauguration et à la mise en service d’un moule de 4 salles de classe au collège d’enseignement général « Le Lac ». Entièrement financée par le conseil municipal, cette infrastructure éducative montre l’engagement de la Commune de Cotonou à investir dans l’éducation de ses administrés.

Le secteur de l’éducation constitue l’une des priorités de la municipalité de Cotonou. Cet engagement à contribuer à l’éducation de ses administrés, le Maire Isidore Gnolonfoun vient de le démontrer à travers la construction d’un module de 4 salles de classes au CEG Le Lac situé dans le sixième arrondissement de Cotonou. L’inauguration de cette infrastructure a été faite ce jeudi 6 février 2020 par la première autorité de la ville, assistée, pour la circonstance, du 2ème Adjoint au Maire, Augustin HOUESSINON, du Directeur des Services Techniques, Lambert AHITCHEOU, et de nombreuses autres personnalités.

Entièrement financée par le budget de la Commune, cette infrastructure éducative érigée dans le plus peuplé arrondissement de Cotonou, vient en quelques sorte combler le manque de salles de classe et va sans doute contribuer à l’amélioration des performances scolaires des apprenants de ce Collège. C’est d’ailleurs avec beaucoup de reconnaissance que les bénéficiaires de ce joyau ont accueilli les autorités municipales. La coupure du ruban et la remise de clé aux responsables du collège ont été faites en présence des parents d’élèves.