Bénin: un couple d’expatriés escroqué à Cotonou par un faux policier

Dans la nuit du lundi 10 février 2020, un couple expatrié en balade dans le Parc Bernadin Gantin s’est fait escroquer par un individu qui s’était présenté comme un policier.

Selon le témoignage de l’un des victimes, rapporté par Frissons radio, la scène s’est déroulée vers 22h 15. « Hier soir, ma conjointe et moi, nous étions en train de nous balader dans le Parc Bernadin vers 22h 15. Il y a une moto qui est passée à côté de nous…Il s’est arrêté, et il nous a dit : excusez! est ce que vous avez vos papiers? Je suis de la police. Il a ouvert son veston, un veston gris, et il avait une vieille chemise, probablement une chemise de policier avec des vieux galons qui étaient usés. Il dit, on fait des enquêtes anonymes, avant hier on arrêté deux canadiens avec des euros et de la cocaïne dans leurs porte-monnaies », a raconté Guy Saint-Jean.

En réponse au supposé policier, Guy Saint-Jean a sorti le contenu de sa poche. « Moi je lui ai dit; j’ai de l’argent dans ma poche. J’ai sorti mon argent, il avait vérifié s’il y avait des euros j’imagine parce qu’il m’avait parlé des euros. Il a pris l’argent, et il l’a mis dans sa poche; mois je n’avais pas vu ça. Il me dit, faites attention…Et puis il est parti », a-t-il confié. C’est près de 10 mètres après, qu’il s’est rendu compte que son argent n’était plus dans le portefeuille. « J’ai mon portefeuille, mais je n’ai pas mon argent. Lui il était parti, les agents de sécurité m’ont dit, la prochaine que vous sortez pour une balade, prévenez-nous; on va surveiller autour », a affirmé Guy Saint-Jean.