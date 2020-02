Bénin – SBEE: raccordement gratuit à l’électricité pour les PME

Send an email

Les petites et moyennes entreprises à faible consommation d’énergie seront gratuitement raccordées à l’électricité. L’annonce a été faite le Jeudi 30 Janvier 2020 par Monsieur Jacques Paradis, directeur général de la société béninoise d’énergie électrique. Seules les petites et moyennes entreprises dont les besoins en consommation sont comprises entre 140 et 160 Kva sont concernées par cette mesure.

Pour le directeur général de la société béninoise d’énergie électrique, la sbee ne fait ainsi que concrétiser une initiative du gouvernement du président Patrice Talon qui oeuvre pour le développement des petites et moyennes entreprises. La mesure est donc un acte incitatif à l’investissement des porteurs de projets d’entreprise. Mieux, les démarches de demande de raccordement sont encore flexibles pour tout demandeur. Il suffira de faire sa demande en ligne via le canal du site web de la Sbee pour obtenir satisfaction dans un délai de 30 jours.