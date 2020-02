Bénin – ruée vers la mouvance : quid de la sincérité des nouveaux adhérents ?

La saignée dans l’opposition et la ruée de ses membres vers la mouvance présidentielle, à trois mois des consultations électorales, ne laissent personne indifférente. Une attitude assez suspecte qui remet en cause la conviction des transhumants et rend perplexes les observateurs de la vie politique.

Il est un secret de polichinelle que l’opposition se vide de sa substance en dépit des séances et conciliabules tenus çà et là pour colmater les brèches. Le cadre ou encore creuset pompeusement appelé Résistance perd ses plumes au détriment de la mouvance présidentielle. Personne ne veut rester en marge des élections communales et municipales ou du moins des positionnements. Il faut donc rallier les deux partis de la mouvance présidentielle qui, selon d’aucuns, ont le vent en poupe.

Militants, leaders politiques, figures de proue de l’opposition, tous se bousculent au portillon de l’Union Progressiste et du Bloc Républicain. Le dernier en date et officiellement connu est la démission d’Eméric Joël Allagbé, vice-président du bureau politique et du Parti du Renouveau Démocratique (PRD). Sa destination est connue de tous. Le désormais ancien bras droit de Me Adrien Houngbédji, sans grande surprise, s’offre à l’Union Progressiste, présidée par le renard de Djakotomey, Bruno Amoussou. Avant lui, Zéphirin Kindjanhoundé, Cyriaque Domingo, Landry Vodji et bien d’autres ont lâché l’Union Social Libérale appartenant à Sébastien Ajavon.

A tout ceci, viennent se greffer les démissions en cascade au sein des conseils communaux et municipaux. Il serait donc superflu voire encombrant de dresser une liste non exhaustive des départs enregistrés par l’opposition à l’avantage de la mouvance. La raison des démissions, comme pensent certains, est le scrutin communal du 17 mai prochain.

Les tout nouveaux membres de la mouvance seraient donc à la quête de place préférentielle dans les positionnements. C’est pourquoi, d’aucuns ont même proposé l’ajournement de leurs candidatures pour éprouver leur sincérité et leur conviction à militer dans l’un des blocs appartenant aux tenants du pouvoir. Pour l’heure, la saignée continue dans l’opposition à l’avantage de la mouvance présidentielle.