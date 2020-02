Bénin: Romaric Boco déclare son adhésion au Bloc Républicain

Le Bloc Républicain décroche un autre leader politique en cette veille des élections communales et municipales. Romaric Boco, responsable de « ONE BENIN FIESTA » a décidé ce lundi 03 février 2020 de rejoindre le parti dirigé par le Ministre Abdoulaye Bio Tchané.

Romaric Boco a enfin répondu à l’appel du Bloc Républicain. Très connu pour ses points de vue politique très pointus sur la gouvernance du pays, Romaric Boco est l’un des jeunes leaders incontournables à Akpakpa, 15ème circonscription électorale. Il décide donc de mettre au profit du BR son dynamisme et sa capacité à rassembler les jeunes autour d’un idéal.

« Après avoir pris connaissance des statuts du Parti du Bloc Républicain et dans le nouveau contexte de recomposition du paysage politique de notre pays , je viens par cette publication vous exprimer mon adhésion aux idéaux du Parti du Bloc Républicain ( BR ) », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Pour Romaric Boco, son adhésion aux idéaux du Bloc Républicain se justifie par sa volonté de contribuer à « l’avènement d’un système économique de libre entreprise dans lequel l’Etat joue un rôle d’incitateur, de régulateur et de contrôleur grâce à la lutte contre la corruption et l’impunité, respectueuse de l’environnement et assurant un développement harmonieux et durable ». Il se retrouve en phase avec ces idéaux qui ont toujours motivé son combat. « Ces idéaux emportent ma conviction et mon adhésion car notre pays souffre cruellement de l’injustice, de l’égoïsme, de l’individualisme, de la pauvreté, mais surtout de la médiocratie », a-t-il écrit.