Bénin – Rencontre CENA/Partis politiques: le code électoral au menu des échanges

Comme annoncé par plusieurs organes de la place, la commission électorale nationale autonome (CENA) a rencontré, dans la matinée de ce lundi 10 février, l’ensembles des représentants des partis politiques régulièrement réenregistrés. L’objectif est de parvenir au même niveau d’information sur le nouveau code électoral en vue des élections municipales, communales et locales apaisées, libres et transparentes.

Les dispositions de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électorale en République du Bénin a été au cœur des échanges de ce matin entre entre le bureau de la commission électorale nationale autonome (CENA) et les représentants des partis politiques sollicités par l’organe en charge de l’organisation des élections en République du Bénin. A l’entame des échanges, le président Emmanuel Tiando a indiqué aux participants que la préoccupation de la cena depuis l’installation du présent bureau est de toujours parvenir à l’organisation d’élection libre, transparente et dans un climat de paix et de concorde. Pour y parvenir, il faut que tous les acteurs, impliqués dans l’élection, puissent se concerter. Et c’est l’objectif de la rencontre initiée par l’institution, ce lundi 10 février 2020. L’objectif donc de la rencontre, c’est de déblayer le chemin pour une organisation pacifique des élections municipales, communales et locales du dimanche 17 février 2020.

La séance d’information s’est donc appesantie sur les dispositions du code électoral, sur le chronogramme de l’organisation des élections avec un point d’honneur accordé à l’exposé des conditions et modalités de participation au scrutin par les partis politiques. Les partis politiques sont donc invités à jouer leurs partitions pour que les prochaines élections puissent préserver la paix. A ce titre, il leur est rappelé qu’il doivent donner la preuve en une seule fois du payement de la quittance de cautionnement de leurs candidats qui est d’une valeur de 18.150.000FCFA et vont devoir déposer une cantine de 3630 dossiers.