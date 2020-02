Bénin: réglementation de l’activité des médias en période de pré-campagne

La haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication (Haac) est soucieuse d’une bonne couverture médiatique de la pré-campagne des élections municipales, communales et locales du 17 mai 2020. A la faveur d’un point de presse qu’elle a animé ce mercredi 12 février 2020, elle a invité les organes de presse publics et privés à faire preuve de professionnalisme durant cette période de pré-campagne dans le traitement de l’information.

Le peuple béninois ira aux urnes le dimanche 17 mai 2020 pour élire ses élus communaux et locaux. En vue de préserver la paix sociale en ces périodes sensibles, la haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication (HAAC) a tenu, ce mercredi 12 février 2020, un point de presse lu par Fernand Gbaguidi, le rapporteur, et au cours duquel l’institution a exhorté les professionnels des médias au respect strict des textes qui régissent le secteur en vue d’une bonne couverture médiatique de cette période de pré-campagne électorale. Ladite période, aux dires du rapporteur, court du 5 février au 30 avril 2020.

A Lire aussi: https://beninwebtv.com/2020/02/benin-communales-2020-limplication-de-la-societe-civile-souhaitee-par-la-cena/

Durant cette période, il est interdit aux organes de presse publics comme privés de couvrir des événements de campagne. Cependant, les communiqués et les rencontres des partis politiques et des institutions impliquées dans l’organisation de ces élections peuvent être médiatisés en respectant le principe d’objectivité et de sincérité. La haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication (HAAC) invite les organes de presse à privilégier le professionnalisme au cours de cette période la couverture des activités des institutions. Par ailleurs, elle rappelle que le président de la République et les membres de son gouvernement gardent leur priorité d’accès aux médias.