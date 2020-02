Bénin – Réformes dans le secteur de la santé: les membres de l’ANSSP et de l’ABRP, installés

Le jeudi 6 février 2020, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, a procédé à l’installation des membres du Conseil d’administration de l’Agence nationale des soins de santé primaire et de l’Agence béninoise de régulation pharmaceutique. Cet acte majeur marque le début d’une grande réorganisation des organes de gestion du secteur sanitaire.

Les membres du conseil d’administration de l’Agence nationale des soins de santé primaire et de l’Agence béninoise de régulation pharmaceutique sont désormais installés. L’ANSSP et l’ABRP sont désormais les nouveaux grands cadres d’orientation stratégique de la politique sanitaire et pharmaceutique au Bénin. Ces deux structures dont les membres du Conseil d’administration ont été installés portent, chacune sur leurs épaules, le poids de la responsabilité de conduire efficacement la politique sanitaire dans leur domaine respectif. Au cours de son intervention, Benjamin HOUNKPATIN a défini les grandes lignes d’intervention des deux structures névralgiques. « L’ANSSP va détenir tous les pouvoirs et toutes les attributions anciennement dévolues à certaines directions du Ministère de la santé qui, de fait, disparaissent. C’est donc une très grosse structure, une structure sur laquelle va se reposer désormais toute la stratégie du système de santé en matière de prévention. « Si cette agence ne fonctionne pas bien, c’est tout le système sanitaire qui sera à terre« , a laissé entendre l’autorité. L’agence, souligne-t-il, aura la lourde charge d’assurer la coordination de tout ce qui sera décidé en matière de soins de santé primaire au Bénin.

Quant à l’ABRP, elle a également une grande responsabilité. Au cours de son intervention, le ministre de la santé a rappelé les actions phares menées dans le cadre de la réforme du secteur pharmaceutique. Il n’a pas manqué de situer le contexte de création de cette agence. « L’une des grosses faiblesses du système est que nous n’avions pas, en tant que tel, une autorité de régulation du secteur pharmaceutique », a-t-il fait remarquer. L’ABRP vient donc corriger cette limite en veillant au respect des lois et règlements, assurer la disponibilité des produits de santé de qualité et assurer l’exercice de la profession dans les règles de l’art. Toutefois, des défis restent à relever. » Deux défis majeurs vont se présenter à vous. Nous avons créé une agence de régulation mais il nous faudra une ressource humaine de qualité. Si nous voulons une inspection pharmaceutique, si nous voulons nous assurer de la qualité de ce qui se passe dans le secteur pharmaceutique, il faudra des ressources humaines de qualité. A cet effet, un programme spécial de formation des pharmaciens inspecteurs est en cours de conception. Ce sera un vivier dans lequel l’Agence pourra puiser pour accomplir sa mission » », a-t-il insisté l’autorité.

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L'(ANSSP)

Eléonore Armande GANDJETO : Présidente (Ministère de la santé)

Olola VIEYRA (Présidence de la République)

Latifou Franck DJIGLA (Ministère de l’économie et des finances)

Prisca Bètiperi KOUAGOU (Ministère des enseignements maternel et primaire)

Florent MAROYA (Ministère des affaires sociales et de la microfinance)

Léonie B. DOSSOU OLYMPIO Association nationale des communes du Bénin

Joseph FRANCIS (ler Comité des zones sanitaires)

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ABRP

Médéssou Yowel Habib GANFON (Ministère de la santé): Président

Joël Darius ZODJIHOUE (Ministère de l’Economie et des Finances)

Claude Maximilien OLYMPIO (Ministère de la Justice et de la Législation)

Serge Fortuné HOUNKPONOU (Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique)

Konssago YARGO (Ministère de l’industrie et du Commerce)