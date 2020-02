Bénin: Patrice Talon veut mettre fin aux querelles entre mouvanciers autour de son nom

Send an email

Follow on Twitter

Le président de la République a échangé avec les différents partis se réclamant de la mouvance présidentielle. Au cours de la rencontre, tenue avec Moele-Bénin, le président de la République a décidé de réagir par rapport à la guéguerre qui agite ses partisans, notamment le Bloc Républicain ( BR), l’Union Progressiste (UP) et le Moele-Bénin.

Patrice Talon ne veut plus que son nom soit utilisé pour déstabiliser tel ou tel parti politique sur le terrain. Selon le vice-président de Moele-Benin, le chef de l’État a promis mettre fin à cette manœuvre, lorsque le problème lui a été posé. « Il a dit, je vais leur dire de ne plus utiliser mon nom pour aller déstabiliser tel ou tel autre bloc sur le terrain », a confié Edmond Ayindé à Café Média Plus, selon les propos rapportés par La Météo.

En effet, le parti Moele-Bénin s’est plaint des agissements des deux principaux blocs de la mouvance. Le parti dit être victime de manœuvres de déstabilisation de la la part des deux blocs qui essaient de détourner ses militants en usant du nom du chef de l’État. Mais pour les responsables de Moele-Bénin, les agissements de leurs détracteurs n’empêcheront pas leur victoire au soir du 17 mai 2020. Jacques Ayadji est sûr que son parti sortira gagnant des communales de 2020.