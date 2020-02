Bénin: Patrice Talon appelé au secours pour la sauvegarde du PAPME

Les travailleurs de l’Agence pour la Promotion et l’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PAPME) ont tenu, le samedi 1er février 2020, une assemblée générale extraordinaire à Cotonou. Au cours de cette assemblée générale, le personnel a appelé le président de la République au secours pour remettre l’institution sur les rails.

Le personnel du PAPME veut sortir leur structure de la léthargie. Mise sous administration provisoire depuis plusieurs années, l’institution n’arrive pas à se relever de ses difficultés. Selon Brice Kintonouza, secrétaire général du syndicat des travailleurs du PAPME, le personnel souffre le martyre depuis que l’institution rencontre des difficultés. Il évoque notamment l’abattement qu’a connu le salaire des travailleurs de l’institution. Soutenu par la Confédération des syndicats autonomes du Bénin ( CSA-Bénin), le personnel appelle le chef de l’Etat au secours.

Les travailleurs souhaite l’intervention du président Patrice Talon et son Gouvernement pour sortir l’Agence pour la Promotion et l’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PAPME) du « trou ». Selon les responsables de l’institution, un financement apportera du souffle à l’Agence et permettra également de préserver l’emploi de certains travailleurs. Le personnel espère vivement une réaction positive du président de la République après leur SOS.