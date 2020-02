Bénin : « Nos actions produisent des résultats tangibles », Patrice Talon

Après les visites de chantier effectuées dernièrement dans certaines villes, le président Patrice Talon exprime sa satisfaction. Sur sa page Facebook, ce jeudi 06 février 2020, le chef de l’Etat a fait constater que le Programme d’actions de son gouvernement porte déjà des fruits.

Plusieurs chantiers sont en cours au Bénin dans le cadre du volet des infrastructures du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG). A moins de deux ans de la fin de son premier mandat, le président Patrice Talon fait le point des projets de ce Programme lancé à grand renfort médiatique.

« La plupart des projets du Programme d’actions de mon gouvernement sont mis en branle. Nos actions produisent des résultats tangibles. Des mutations s’opèrent dans notre pays pour le bonheur de tous », Patrice Talon, le 06 février 2020.

Ces derniers jours, ça suppute beaucoup sur un probable second mandat du président Patrice Talon. Ses partisans agitent les travaux et réformes en cours pour justifier leur désir de voir le chef de l’Etat actuel briguer un second mandat après ses premiers 5 ans qui expirent en avril 2021. Sur la question, l’avis de Patrice Talon a varié en moins de 5 ans. Au début, il a exprimé, à plusieurs reprises, sa volonté de faire un mandat unique. Mais aujourd’hui, il n’est plus sûr de te tenir parole. En tous cas, il pense désormais que 2021 est loin, dépend de beaucoup de paramètres et qu’en son temps, il « avisera ».