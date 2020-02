Bénin – Mise en oeuvre du projet Pipeline : l’He Eustache Akpovi expose ses inquiétudes

Les députés de la huitième législature ont adopté, au cours de la plénière du jeudi 30 Janvier 2020, la loi portant régime juridique, fiscal et douanier applicable au projet de construction et d’exploitation d’un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Au cours de l’examen de ce projet de loi, l’He Eustache Akpovi a exprimé des inquiétudes.

Les députés de la 8ème législature étaient, ce jeudi au palais des gouverneurs à Porto-Novo, en session plénière au tour de la loi portant régime juridique, fiscal et douanier applicable au projet de construction et d’exploitation d’un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Lors des discussions générales, l’honorable Eustache Akpovi a fait part, au gouvernement, des préoccupations qui taraudent son esprit par rapport à la mise en oeuvre de ce projet. Dans son intervention, l’élu du peuple a plaidé en faveur de la jeunesse béninoise. Selon lui, le projet de construction et d’exploitation d’un système de transport des hydrocarbures par pipeline va générer beaucoup d’emplois dan sa phase active, avec comme conséquence des recrutements massifs. » Je voudrais dire que ce projet fait appel à la création de beaucoup d’emplois. Mais nous avons peur. Des sociétés étrangères qui seront installées au Bénin pour diriger ce projet-là, recruteront des béninois bien sûr. Mais il va de soi que le gouvernement fasse attention après le recrutement. Parce que ça s’est passé dans d’autres pays où la société qui est venue s’installer a, à priori, recruté les autochtones et, un an après, les gens se sont basés sur des textes pour déguerpir les autochtones de ces emplois-là et ont commencé par appeler les leurs pour occuper ces postes. »

Pour le députéd e la huitième législature, le gouvernement du président Patrice Talon doit rester vigilant pour que la jeunesse béninoise ne soit pas victime d’une situation pareille. » Je voudrais aussi insister sur la question de la sécurité, parce que ce pipeline va quitter le Niger et traverser beaucoup de contrées jusqu’au sud du pays. Monsieur le ministre, il est bien vrai que toutes les dispositions ont été prises pour la sécurité des populations. Mais il va de soi que dans la phase active du projet, vous fassiez beaucoup plus attention pour le respect des normes sécuritaires, en ce qui concerne le respect de l’environnement. Le respect de la sécurité des populations« , a précisé par ailleurs l’élu du peuple.