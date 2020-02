Bénin: Me Adrien Houngbédji reçu au domicile de Patrice Talon

L’ancien président de l’assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji, à la tête d’une délégation du bureau politique de sa formation politique a été reçu dans la soirée de ce vendredi 31 Janvier 2020 au domicile du chef de l’Etat.

Le chef de l’Etat, Patrice Talon, a reçu ce vendredi soir une délégation du bureau politique du parti du renouveau démocratique. La délégation accompagnée par le président du parti Me Adrien Houngbédji est allée souhaiter les vœux de nouvel an au numéro 1 béninois et profiter de l’occasion pour le féliciter des multiples efforts en cours pour le développement du pays. La question des élections municipales, communales et locales du 17 Mai 2020 n’a pas été occultée au cours des échanges. Comme il l’a déjà annoncé à maintes reprises, le président Patrice Talon a rappelé à ses hôtes sa volonté de voir les prochaines élections libres, transparentes et inclusives.

Faut-il le rappeler, le parti du Renouveau démocratique de Me Adrien Houngbédji est un parti de la mouvance présidentielle. Même si le parti n’a pas soutenu le candidat actuel aux dernières élections présidentielles, il a conformément aux recommandations du conseil national du parti tenu en 2014 fait allégeance au pouvoir actuel. En effet, au cours de ce conseil, le PRD a décidé de ne plus faire l’opposition quoi qu’en soit le régime qui va s’installer à partir de 2016. Aussi, le président Patrice Talon a profité de cette visite pour remercier les responsables du PRD pour leur fidélité à soutenir son régime.