Bénin: l’hôpital de référence d’Abomey Calavi livré en 2023

La commune d’Abomey va bientôt se doter d’un hôpital de référence. La signature du contrat de construction de cette infrastructure sanitaire a été faite ce Jeudi 6 Février 2020 entre le gouvernement béninois et le groupement français « Bouygues Bâtiment International » Tout se met en place progressivement pour la construction d’un hôpital de haut standing dans la Commune d’Abomey Calavi. La signature du contrat de construction de l’établissement a eu lieu ce jeudi 6 février 2020 entre l’Etat béninois et le groupe Bouygues Bâtiment International. D’un coût global de 116 Milliards de FCFA, la construction de cette importante infrastructure sanitaire se fera sur 15 hectares et va durer 36 mois.

Pour Benjamin Hounkpatin, l’hôpital qui sera le plus moderne, le plus complet et le plus équipé de la sous-région ouest-africaine, offrira en plus des services habituels d’un centre hospitalier, un service de médecine nucléaire et de radiothérapie pour la prise en charge du cancer. On y ajoutera aussi, un service mortuaire de plus de 400 places; a-t-il indiqué. Doté d’équipement modernes de dernière génération, cet hôpital, aux dires du ministre de la santé sera l’un des plus équipé de la sous région.