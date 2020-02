Bénin : Voici les vraies raisons des dernières violences à Savè

Send an email

Après avoir traversé une période de rébellion, la Commune de Savè a retrouvé son calme habituel et les populations occupées à leurs activités. C’est du moins la description faite par Monsieur Timothée Biaou, Maire de la cité des « 3 mamelles« .

Depuis l’arrestation du général autoproclamé, Faléti, la vie s’est normalisée dans la Commune de Savè. Joint au téléphone dans l’émission « Actu Matin » de ce lundi 3 Février 2020, la première autorité de cette ville affirme que « le calme est revenu et la population vaque paisiblement à ses occupations » depuis que le meneur des mouvements est mis à l’abri. Mais contrairement à ce que croit l’opinion nationale, les événements d’Avril 2019 et des 10, 11 et 12 Janvier 2020 ne sont pas liés, a précisé l’édile de l’hôtel de ville de Savè. En effet, selon les explication du Maire de Savè, si les violences d’Avril 2019 étaient liées aux élections législatives, ce qui s’est passé en Janvier dernier n' »a aucun rapport avec l’événement précédent.

En 2019, explique Timothée Biaou, après les élections, il y avait eu une altercation entre deux individus du village de Kaboua. Les sages se sont réunis pour les réconcilier. Le 25 décembre 2019, les deux personnes ont déjeuné ensemble. Malheureusement, le 8 janvier 2020, Prudence Faléti autoproclamé général est allé à Kaboua pour prendre la revanche de l’un des deux protagonistes en l’occurrence M. Alfred. Il a menacé le Chef d’arrondissement de Kaboua de mort, ce qui n’a pas été du goût des citoyens proches de ce dernier. Pour prendre la revanche de leur leader, lesdits citoyens ont réagi en allant le chercher. Mais il a reçu la protection de celui qu’il a menacé de mort. C’est là que la situation a tourné au vinaigre car Alfred s’en est pris à un autre de ceux qui sont venus chercher Faléti qui s’appelle Abdoulaye. Lors de l’altercation, Alfred a fait usage d’arme à feu. Pour cela, il a été interpellé par la Police républicaine. N’étant pas d’accord qu’il y ait bagarre entre deux individus et que seul son ami soit arrêté, Faléti , sans savoir les raisons de l’arrestation de son ami, a décidé de barrer la voie aux policiers qui sont allés chercher Alfred. C’était cela l’incident. Et comme cela devenait répétitif, les hiérarchies policière et militaire ont pris des mesures du drame pour débarrasser le barrage qui a été érigé, a indiqué l’autorité communale.