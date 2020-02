Bénin : les agents méritants du personnel de la mairie de Cotonou, honorés

Send an email

A la faveur d’une cérémonie de présentation de voeux, organisée ce vendredi 31 Janvier 2020, le maire Gnonlonfoun Isidore a distingué certains agents de l’administration municipale en leur décernant des lettres de félicitation et d’encouragement pour leur dévouement et engagement au travail.

Plusieurs agents de l’hôtel de ville de Cotonou ont reçu, ce vendredi 31 janvier 2020, de la main de l’autorité municipale, des lettres de félicitation et d’encouragement pour leur dévouement et engagement au travail. C’est à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux que cette distinction des agents méritants, qui sont pour la plupart ceux qui ont fait valoir leur droit à la retraite, a été faite. Très touchés par cette maque de reconnaissance de leur mérite, ces agents, par le biais de leur port-parole, n’ont pas manqué de remercier les cadres de l’administration municipale et spécialement le Maire Isidore Gnonlonfoun pour tous les efforts consentis afin de leur assurer une paisible retraite.

Le Directeur des Ressources Humaines, M. Urbain Agbodaïnon, a ensuite, au nom de tous les agents, présenté les vœux de bonne et heureuse année 2020 au Maire Isidore GNONLONFOUN en lui souhaitant une année de réussite et de bonnes perspectives. Le point des acquis obtenus par le personnel n’a pas été occulté par le sieur Urbain Agbodaïnon. Pour lui, tous les efforts consentis par la première autorité de la municipalité vise à renforcer la productivité du personnel. Assez réceptif, le maire de Cotonou, dans sa prise de parole, a remercié l’ensemble de ses collaborateurs pour les sacrifices quotidiennes consenties à ses côtés pour l’amélioration des conditions de vie et d’existence des population, de la ville vitrine du Bénin.