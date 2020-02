Bénin: les 03 axes prioritaires de la 1ère session ordinaire 2020 de la Haac

La première session ordinaire de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), au titre de l’année 2020, s’est ouverte au siège de l’institution, dans la matinée du mardi 25 février 2020. Dans son discours d’ouverture, le président Rémi Prosper Moretti a exposé les trois axes prioritaires des échanges entrant dans le cadre de ladite session.

Au cours de la première session ordinaire de l’année 2020, les conseillers de la Haac se pencheront sur trois axes prioritaires. Il s’agit de :

la visibilité de la Haac, à travers la relance du bulletin d’information « Le Révélateur »;

la création d’un bureau chargé des relations avec les usagers et les partenaires locaux;

le respect des obligations contractuelles relatives au renouvellement ou non des conventions des radios et télévisions dont les conventions sont arrivées à terme, et la mise en place de la procédure d’autorisation des médias en ligne.

Il était également question du suivi du respect des normes éthiques et de déontologie afin que l’auto-saisine et l’examen des plaintes, qui sont des prérogatives majeures de la HAAC, soient de plus en plus exercés dans le but de protéger le citoyen et le professionnel des médias.

Pour l’atteinte des objectifs fixés, le président de la Haac a invité ses collaborateur à se mettre rigoureusement au travail. Par ailleurs, Rémi Prosper Moretti invite les professionnels des médias à faire preuve « d’impartialité, d’objectivité et d’honnêteté, dans le traitement et la diffusion des informations à l’occasion des élections communales et municipales qui s’annoncent ».